Moody's преразглежда кредитния рейтинг на шест американски банки, понижи оценката на Signature Bank до ниво джънк

Рейтинговата агенция Moody’s понижи кредитния рейтинг на фалиралата нюйоркска банка Signature Bank дълбоко в „джънк” територията, като постави кредитния рейтинг на шест други американски банки в процес по преразглеждане за евентуално понижаване.

Moody’s, която оценява подчинения дълг на Signature Bank с рейтинг “C”, посочва, че изтегля бъдещи оценки на рейтинга на банката, изпаднала в колапс.

Рейтинг „джънк” означава, че банката получава оценка, която я определя като неинвестиционен клас, докато рейтинг “C” означава висок риск от дефолт.

Банките поставени в процес по преразглеждане за понижаване на рейтинга са First Republic Bank (банката, чиито акции се сринаха през миналия ден), Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp и Intrust Financial Corporation, посочват от рейтинговата агенция, цитирани от Reuters.

Щатските регулатори затвориха Signature Bank в събота, като това се оказа третият най-голям колапс в банковата история на САЩ, дошъл само два дни след като властите затвориха Silicon Valley Bank, след колапс, който блокира депозити на стойност милиарди долари.

Moody’s понижи кредитния рейтинг на SVB Financial Group и дъщерната банка Silicon Valley Bank в петък миналата. Дългосрочният рейтинг по депозити в места валута на банката бе понижен от „A1” до „Caa2”, а рейтингът като емитент бе намален до „C” от „Baa1”.

Според информация на Reuters от миналата седмица, телефонно обаждане, че рейтинговата агенция може да понижи рейтинга на калифорнийската Silicon Valley Bank е провокирало началото на колапса. Според източници на информационната агенция, банката е направила неуспешен опит да насочи средства към активи с по-висока доходност за да не подкопае доверието на инвеститорите, продавайки облигации с ниска доходност и инвестирайки в такива с по-висока.

Агресивното повишаване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв на САЩ постави някои банки в неизгодна позиция, тъй като притежаваните от тях дългови ценни книжа понижиха стойността си за сметка на новоиздавания дълг, който в условията на затегната парична политика предлага по-висока доходност, респективно е по-атрактивен за инвеститорите. Това поставя някои банки в ситуация, в която държат ценни книжа, чиято стойност вече не отговоря на първоначалното вложение в тях, които ги поставят в катергорията нереализирани загуби.

