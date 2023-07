Прокуратурата на Московска област е започнала проверка на американския производител на храни и шоколад Mars, специализирана в храни и фуражи, за финансиране на украинската армия и спазване на платените данъци. Това са обявили в петък за ТАСС анонимни източници от правоохранителните органи.

„В момента прокуратурата на Московска област проверява незаконната дейност на Mars LLC, по-специално компанията се проверява за финансова подкрепа на въоръжените сили на Украйна и за надеждността на получените приходи и тяхното съответствие с данъчните удръжки, внесени в хазната на Руската федерация“, твърди източникът на агенцията.

The #Moscow Region prosecutor's office has started an inspection of the American company #Mars, which specializes in food and animal feed, on the financing of the #Ukrainian army and the compliance of taxes paid. This was reported to us by law enforcement authorities. pic.twitter.com/vhKdCYjoRN