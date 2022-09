Всичко е свързано в завода на германската химическа компания BASF в Лудвигсхафен - промишлен комплекс с площ 10 кв. км, който е толкова обширен, че компанията разполага със собствена автобусна мрежа, за да придвижва служителите от входа до работното им място.

Страничните продукти от производството на амоняк например се пренасят по тръбопроводна мрежа с дължина 2850 км – от единия до другия край на обекта, където се рециклират за производство на тор, дезинфектант, течност за намаляване на замърсяването на въздуха от дизеловите двигатели, въглероден диоксид за газирани напитки.

Така нареченият принцип на композицията е ключов за 157-годишното израстване на BASF от "Баденска фабрика за анилин и сода" до най-големия химически производител в света. Сега, когато Владимир Путин силно ограничи износа на енергия от Русия за Европа, тази гениална взаимосвързаност може да доведе до гибелта на компанията, пише британският Guardian.

