Ресторантьор и популярен рапър отвориха отново веригата кафенета в Русия, която преди беше собственост на Starbucks. Това е поредно ребрандиране на голяма западна компания след месеци на масово корпоративно изтегляне от страната от началото на войната насам. Руски бизнесмен купи верига строителни магазини за почти 10 долара

Според фасада на кафене в центъра на Москва и Instagram пост на рапъра и съсобственик Тимати, веригата ще бъде преименувана на Stars Coffee, с ново лого, което обаче подозрително много прилича на оригиналното лого на Starbucks с изображение на жена със звезда над главата.

Новото име на кафенетата в Москва първоначално беше скрито, докато Тимати и съсобственикът, ресторантьорът Антон Пински, се готвеха да разкрият първия нов кафе-бар този четвъртък (18 август).

"Възприятията на хората може да са различни. Но ако ги сравните, освен кръга, няма да намерите нищо друго общо", коментира Пински.

The new logo of the company that acquired the assets of @Starbucks that left Russia because of the war. Putin makes Russia third-world. pic.twitter.com/51NU3M3fbi

Starbucks не коментира приликата на логото и името, но се позова на по-ранно изявление, че компанията е решила да няма присъствие на марката на руския пазар. Припомняме, че в края на май базираната в Сиатъл Starbucks, която популяризира кафето за вкъщи в общество, традиционно обичащо чая, обяви, че ще напусне Русия след близо 15 години. Starbucks имаше 130 кафенета в Русия, управлявани от лицензианта ѝ Alshaya Group, с близо 2000 служители. Starbucks напуска Русия, затваря 130 обекта и съкращава 2000 души

Тъй като Starbucks разполагаше със собствени ресурси и производствена база, Тимати споделя, че се наложило да намерят нови доставчици, но не са срещнали проблеми с това.

По думите на Пински Stars Coffee внася кафе на зърна от Латинска Америка и Африка, а доставчиците на други продукти са базирани в Русия. "Току-що намерихме други доставчици, намерихме правилни пекарни и тъй като баристите правят правилната комбинация, имаме продукт, който смятаме, че може да бъде конкурентен", обясни той.

Повторното стартиране много прилична на историята на "Вкусно и точка", който замести бившите ресторанти на McDonald's в Русия. И двете са израз на сериозната промяна в търговията на дребно и корпоративния пейзаж в страната. "Вкусно и точка": Руският наследник на McDonald's отвори в Москва

Още през юли Пински каза пред руското издание на Forbes, че ще стане съсобственик на кафенетата на Starbucks в страната и ще си партнира с холдинговата компания Sindika.

This has made my day 🤣...absolutely magical 🪄



"Starbucks in Russia was renamed Stars coffee, and instead of a mermaid on the logo there will be a girl in a Kokoshnik - Moscow 24" 😃😄❤️ pic.twitter.com/lXjr28EL2x