Бизнесменът Йозеф Лиокумович е купил контролния пакет (60%) от руския бизнес на подразделението на германската верига строителни магазини OBI за 10 долара, след като руската страна е уредила дълговете си. Това заяви предприемачът в интервю за руското издание на списание Forbes, цитирано от Reuters и вестник "Комерсант". Какви са щетите за Русия от западните санкции?

Лиокумович заявява пред Forbes, че е платил едва 600 рубли (или 9,84 долара) за германската верига от магазини "Направи си сам", включваща 27 хипермаркета в Русия, където работят около 4900 души. Санкциите върнаха Русия в социализма - липсват основни стоки

Кой остава притежател на останалите 40% от компанията не се уточнява. Лиокумович отбеляза единствено, че става въпрос за "честен партньор", готов да развива предприятието. Пред Forbes той заяви, че заедно с компанията майка на руската верига е изплатил над 30 млн. евро дългове и предвижда предприятието да бъде развито. Групата за търговия на дребно Tengelmann, която притежава OBI, не коментирала сделката пред Reuters.

