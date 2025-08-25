Как митата на Тръмп удариха по Лас Вегас?

Туризмът в Лас Вегас отбелязва спад това лято, като курортите и конгресните центрове отчитат по-малко посетители в сравнение с миналата година, особено от чужбина и някои високопоставени служители обвиняват за това митата и имиграционната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп. Градът е посрещнал малко под 3,1 милиона туристи през юни, което е спад от 11 на сто в сравнение със същия период на 2024 г., предаде Асошиейтед прес.

13 на сто по-малко туристи

Чуждестранните туристи са били с 13 на сто по-малко, а заетостта на хотелите е спаднала с близо 15 на сто, според данни на Службата за конгреси и посетители на Лас Вегас, пише БТА.

Кметът на града Шели Бъркли заяви, че потокът туристи от Канада - най-големият международен пазар за щата Невада, е намалял значително. Същото важи и за Мексико.

Тед Пападжордж, ръководител на влиятелния синдикат на работещите в кулинарния сектор, нарече тази тенденция "спадът на Тръмп". Според него посещенията от Южна Калифорния, където има значителна латиноамериканска диаспора, също намаляват, защото хората се страхуват от репресиите на администрацията срещу имиграцията.

"Ако кажете на останалия свят, че те не са добре дошли, тогава няма да дойдат", коментира Пападжордж. Спадът на туризма в Лас Вегас отразява общонационална тенденция. Компанията за прогнози в туристическия сектор Tourism Economics, която през декември 2024 г. очакваше САЩ да регистрират близо 9 на сто повече пристигания на международни туристи тази година, коригира годишната си прогноза миналата седмица до спад от 9,4 на сто. Според компанията най-големият отлив на туристи ще е от Канада, откъдето в САЩ през 2024 г. са дошли най-много туристи - над 20,2 милиона, според данни на американското правителство.

Данните на канадските авиокомпании показват, че по-малко пътници от северната част на границата пристигат на международното летище "Хари Рийд" в Лас Вегас. Air Canada отчита спад на броя на пътниците с 33 на сто през юни в сравнение със същия период на миналата година, а WestJet - понижение от 31 на сто. Нискотарифният превозвач Flair регистрира огромен спад от 62 на сто.

Туроператорите в Канада обявиха, че има значителен спад в броя на клиентите им, желаещи да посетят САЩ като цяло и Лас Вегас в частност. Уенди Харт, която резервира пътувания от град Уиндзор в провинция Онтарио, заяви, че причината със сигурност е политическа. Тя предположи, че е въпрос на "национална гордост" за хората да стоят далеч от САЩ, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че иска да направи Канада 51-я американски щат.

"Митата също играят своята значителна роля. Изглежда те допринасят за нарастващите разходи за всичко", отбелязва Харт.