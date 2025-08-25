Ударите срещу рафинерии в Русия тласнаха нагоре цената на петрола

Ударите срещу рафинерии в Русия тласнаха нагоре цената на петрола
Снимка: iStock

Цената на петрола отбеляза леко повишение в сутрешната търговия, след като Украйна засили атаките си срещу Русия през уикенда, което подхрани опасенията, че доставките на руски петрол могат да бъдат прекъснати, предаде Ройтерс. Украйна предприе атака с дронове срещу Русия в неделя, което доведе до намаляване на капацитета на един от реакторите на Курската АЕЦ, една от най-големите в Русия, и предизвика огромен пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст Луга.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, нараснаха с 3 цента или 0,04 на сто до 67,76 долара за барел към 06:42 часа българско време.

Още: Пълен обрат с цената на петрола за седмицата

Американският лек суров петрол поскъпна със 7 цента и един барел сее продава по 63,73 долара.

В Русия пожарът в нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област, причинен от украинска атака с дронове, продължи да гори четвърти ден в неделя, съобщи и.д. губернатор на региона Юрий Слюсар.

Рафинерията преработва суровина предимно за износ и има годишен капацитет от 5 милиона тона, или около 100 000 барела на ден.

Още: Слабият руски добив удари по цената на петрола

"Предвид успеха, който Украйна постига с атаките си срещу руската петролна инфраструктура... рисковете за (доставките на) суров петрол нарастват", заяви пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

Още от Енергетика

Пълен обрат с цената на петрола за седмицата

Пълен обрат с цената на петрола за седмицата

Данни от САЩ подкрепиха петрола

Данни от САЩ подкрепиха петрола

Цената на петрола е в очакване на преговорите за Украйна

Цената на петрола е в очакване на преговорите за Украйна

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.67208
  • GBP
    1
    2.25873
  • JPY
    100
    1.13474
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата