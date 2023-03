110

Акциите на американската регионална кредитна институция First Republic Bank скочиха с над 30% преди старта на днешната търговия на Уолстрийт след изказването на финансовия министър Джанет Йелън, в което даде ясен знак, че правителственият предпазен механизъм за по-малките банки е готов и при нужда може да се приложи. Американският финансов министър каза стабилна ли е банковата система

Акциите на банката First Republic поскъпват с 31,60% на извънборсовата търговия, като заличават значителна част от вчерашния срив с 47% и така продължава силно волатилната търговия в последно време. Акциите на First Republic потънаха с почти 90% през последните две седмици.

Подкрепа за текущото поскъпване на акциите оказва и това, че JP Mogan Chase се е присъединява към редица водещи банки в опитите да спаси First Republic Bank. Късно снощи Wall Street Journal съобщи, че главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase &Co. – Джейми Даймън ръководи усилията с други големи банки за стабилизиране на First Republic Bank.

Според информацията на финансовото издание, дискусиите сред водещите американски банки са с акцент върху това как индустрията да организира инвестиция, за да привлече капитал за закъсалата банка. Сред разглежданите варианти е опцията самите водещи банки да инвестират във First Republic.

Миналата седмица група от 11 банкови институции потвърди, че ще направят депозит от 30 млрд. долара в First Republic Bank, за да я спасят, но това не успокои пазарното напрежение. Сега, като част от новите усилия за подпомагане на банката, те също проучват и възможността за превръщане на част от тези 30 млрд. долара във вливане на капитал. Американски банки подкрепиха по исторически начин First Republic

Рязкото поскъпване на акциите на First Republic Bank преди началото на днешната търговия на Уолстрийт е факт, въпреки, че кредитната агенция S&P понижи дългосрочния емитентен рейтинг на банката с цели 3 степени до ниво „B+“ от „BB+“, като заяви, че спасителният пакет от 30 млрд. долара, който банката получи миналата седмица, не решава проблемите с ликвидността ѝ.

„Депозитите от 30 млрд. долара, които First Republic съобщи, че ще получи от 11 големи банки в САЩ, трябва да облекчат натиска върху ликвидността в краткосрочен план, но може да не решат съществените предизвикателства, свързани с бизнеса, ликвидността, финансирането и рентабилността, пред които смятаме, че сега банката е изправена“, мотивира решението си агенция S&P.

