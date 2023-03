Илон Мъск има иска да построи свой собствен „утопичен град“ за служителите на компаниите му близост до обектите на SpaceX и Boring в Тексас, предава The Wall Street Journal, като се позовава на запознати източници.

Имотите ще бъдат предлагани на много ниски цени, като например къща с три спални ще струва едва 800 долара на месец.

На срещаи със собственици на земя и агенти за недвижими имоти, милиардерът и негови служители на различните му компании описват визията си като своеобразна „утопия по поречието на река Колорадо“.

Вероятно градът ще е разположен на около 35 мили от Остин, което ще позволи на милиардера да определи някои правила в собствена община и да ускори плановете си.

This is just the beginning. America's new oligarchs are focussing on "cities." And are actively seeking to create alternatives to cities which they provide services to less advantaged populations, and set in motion a proverbial "race to the bottom."https://t.co/PLtyxlzlFn