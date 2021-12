Милиардите от ваксините на BioNTech възраждат германски град

През първите 9 месеца на 2021 г. BioNTech е спечелила 7,1 млрд. евро. Благодарение на успеха на компанията германският град Майнц отчита рекордни приходи. Нещо повече: градът може да се превърне в световен научен център, разказва Deutsche Welle.

Пандемията нанесе огромни икономически щети на много градове по света. В германския Майнц се случи точно обратното: той забогатя точно по време на пандемията. Или по-точно – благодарение на борбата срещу нея. Сега градът на Рейн може да се превърне в един от световните научни и медицински центрове в областта на онкологията, вирусологията и геронтологията.

В Средновековието Майнц процъфтява благодарение на Йохан Гутенберг и неговото откритие – книгопечатането. В дните на глобализираната икономика новият разцвет на Майнц се дължи на съпружеската двойка Угур Шахин и Йозлем Тюреджи – двамата учени имунолози и преподаватели в медицинския факултет в Университета в Майнц, носещ името на Гутенберг. Те стоят зад биотехнологичната фирма BioNTech, създала ваксина срещу смъртоносния коронавирус.

We've reached a new milestone: We've manufactured 1bn doses of our #mRNA based #Covid19 vaccine together with our partner @Pfizer. Our teams go above & beyond every day to bring the vaccine to as many people as possible around the world. Kudos to our colleagues! #TeamBioNTech pic.twitter.com/MBCc5mzcX9