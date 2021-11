Южнокорейският технологичен гигант Samsung избра Тексас за дом на новата си фабрика за микрочипове в САЩ. Инвестицията за 17 млрд. долара идва на фона на световния недостиг на полупроводници, който причинява забавяне на веригата за доставки в ключови индустрии от производството на автомобили до смартфоните.

Новият завод, който трябва да заработи до края на 2024 г., се очаква да създаде повече от 2000 квалифицирани работни места и да "положи основите за друга важна глава в нашето бъдеще", каза Кинам Ким, главен изпълнителен директор на Samsung Electronics.

"Добре дошли в Тексас, Samsung!", написа в Twitter губернаторът от републиканската партия на Тексас Грег Абът, който нарече планираната фабрика "най-голямата пряка чуждестранна инвестиция в Тексас за всички времена".

Welcome to Texas, Samsung!



Samsung will build a new semiconductor manufacturing facility in Taylor, Texas.



➡️ $17B capital investment

➡️ Thousands of NEW jobs



The largest foreign direct investment in the state of Texas EVER. pic.twitter.com/a7VhbK3B9Q