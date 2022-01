Собственикът на Vivacom и NOVA купи отбор от Висшата лига

Сръбският бизнесмен Драган Шолак, който чрез "Юнайтед Груп", притежава Vivacom и Нова телевизия, е новият собственик на футболния Саутхемптън. Домусчиеви продават NOVA на печалба, купувачът е сърбин

Клубът от Висшата лига обяви, че Шолак е закупил 80% от акциите от досегашния мажоритарен собственик Гао Джишън. По информация на Sky Sports сделката е на стойност около 100 милиона паунда. Саутхемптън от месеци си търсеше нов собственик.

Sport Republic, базирана в Лондон инвестиционна компания в спортната и развлекателната индустрия, придобива контролния пакет акции в клуба. В холдинговата компания участват още бившият футболен директор на Брентфорд Расмус Анкерсен, както и инвеститорът Хенрик Крафт.

Официалното изявление на клуба гласи: "Футболен клуб "Саутхемптън" може да потвърди, че Sport Republic завърши придобиването на контролния пакет акции. Sport Republic е инвестиционен посредник в спортната и развлекателната индустрия. Те са закупили мажоритарния дял в клуба и ще работят в партньорство с Катарина Либхер, която запазва миноритарното си участие". Изпълнителният директор на клуба Мартин Симънс изрази задоволство от постигнатата сделка с компания с опит в елитния спорт, която е точният партньор и гарантира бъдещето на клуба.

Водещият инвеститор на Sport Republic Драган Шолак заяви: "Моите партньори и аз имаме опит в дългосрочни инвестиции в спортната и развлекателната индустрия и Sport Republic е основана, за да комбинира този опит и да предостави нещо уникално за пазара. "Саутхемптън" притежава толкова много от качества, които търсихме в голяма спортна организация. Има страхотен мениджърски екип, отлично развива таланти, има отбори, които играят атрактивен футбол и страхотна фен база. Радваме се, че можем да приключим тази сделка като първа стъпка към изпълнението на нашата инвестиционна стратегия. "Саутхемптън" ще бъде крайъгълен камък на организацията, която планираме да изградим".

