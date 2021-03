Заводът на Домусчиев в Разград ще произвежда ваксини, но чужди

146

Заводът за ваксини на "Биовет" в Разград може да произвежда всякакви ваксини, в това число и срещу Covid-19, но за начало ще изпълнява поръчки на чужди фармацевтични компании. Това обясни пред БНР Теменуга Газдова, управител на "Биовет" - Разград.

През уикенда премиерът Борисов се похвали, че фабриката в Разград може да произвежда "милиони ваксини" срещу коронавирус, които да се изнасят в цяла Европа. Смелото му изказване породи редица въпроси и обосновани съмнения дали това е реална възможност, или оптимистично пожелание. Може ли да произвежда ваксини заводът на Домусчиев в Разград?

Фармацевтичният завод, който трябва да заработи след няколко месеца, може да произвежда различни видове ваксини, включително и такива срещу Covid-19, уверяват от "Биовет". "Могат да се произвеждат и ветеринарни, и хуманни ваксини. Могат да се произвеждат едновременно различни видове ваксини – бактериални, вирусни, живи и инактивирани, защото площта на производствените помещения е около 8000 кв. м. Нямаме проблеми да произвеждаме и ваксини срещу Covid-19", обясни Теменуга Газдова.

Заводът първоначално ще произвежда ваксини на чужди компании, тъй като само произвежда, а не разработва свои собствени. "Ние сме производствено предприятие, не сме научен институт. Затова на първо време ще произвеждаме ваксини, които са по договор за възлагане от други фирми. В някакъв момент ние също ще започнем да произвеждаме наши ваксини, но засега нямаме такива, които са регистрирани, така да се каже, наш научен резултат", разясни управителят на "Биовет".

Фабриката за ваксини е част от по-голяма инвестиция на компанията, която включва разширяване на вече съществуващи производствени съоръжения, както и фотоволтаична електроцентрала. Общата инвестиция в индустриалните мощности е 400 млн. лева, обясни пред БНР Газдова.

"Заводът за ваксини е на стойност около 120 млн. лева. Със собствени средства го изграждаме и евентуално с банкови кредити го изграждаме. От държавата нямаме никаква помощ", увери тя. Биовет вдига нов завод за 400 млн. лв. в Разград

Газдова припомни, че за да има ваксини, те трябва да бъдат създадени и регистрирани по съответния ред. Това се отнася както за създателите на ваксината, така и за производителите ѝ. Съоръженията на бъдещата фабрика в Разград позволяват да бъдат произвеждани до 7000 ваксини на час, потвърди тя.

Разработваната от БАН българска ваксина срещу Covid-19 все още е на твърде ранен етап и дори не са започнали реални проучвания.

Според нея думите на премиера Бойко Борисов, че в Разград ще се произвеждат български ваксини, може би трябва да се тълкуват по-общо – че в България ще се произвеждат ваксини. Ако се регистрира и българска ваксина, тя би могла да се произвежда в завода в Разград, увери Теменуга Газдова. Правителството подкрепи проект на Домусчиеви за завод за лекарства

"Биoвeт" e дъщерно дружество на фармацевтичната компания "Xювeфapмa", ĸoятo e coбcтвeнocт нa бpaтятa Гeopги и Kиpил Дoмycчиeви. Koмпaниятa има пpoизвoдcтвa и в Бoтeвгpaд, ĸaĸтo и в Ceвepнa Maĸeдoния.

Πpeз ceптeмвpи 2019 г. "Биoвeт" oтĸpи нoв зaвoд в Πeщepa, ĸaтo инвecтициятa в нeгo бeшe нa cтoйнocт 300 млн. лв. Toвa бe нaй-гoлeмият пpoeĸт в Бългapия, финaнcиpaн пo плaнa "Юнĸep" c 200 млн. лв. C тaзи инвecтиция ĸoмпaниятa yвeличи пpoизвoдcтвeния cи ĸaпaцитeт c 50%. Подписаха договор за най-големия до момента в България проект по плана "Юнкер"