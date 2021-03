Ще произвеждаме ваксини срещу Covid-19 в завод на Домусчиев?

3857

До 3 месеца България ще има готов завод, където ще могат да се произвеждат ваксини срещу COVID-19, обяви премиерът Бойко Борисов в Разград. Той посети производствената база на "Биовет" АД, където ще има възможност да се произвеждат ваксини за хуманната медицина, включително срещу коронавирус, както и ваксини за ветеринарна употреба. За целта компанията инвестира близо 120 млн. лева. Биовет вдига нов завод за 400 млн. лева в Разград

"България отново показва, че в иновациите, в най-добрите технологии и в науката е много напред", изтъкна Борисов. Премиерът посочи, че вече е информирал Европейската комисия за капацитета на новия завод в Разград, за производствената апаратура, с която разполага и техническите му възможности. Той отбеляза, че капацитетът на завода ще позволи да се произвеждат милиони дози, така че да се отговори на огромните потребности от ваксини и да се спасяват човешки животи. До 7000 ваксини на час ще могат да се произвеждат в завода на "Биовет", стана ясно от думите на ръководителя на предприятието.

"Обещах пред Европейската комисия да изпратим веднага на какъв етап е нашата база. За наша радост, вие сте мислили далновидно и когато другите започват да правят, ние да сме на етап монтиране на машини. Много съм щастлив, защото на европейската карта за ваксинация ще се присъедини и България. Много държави ще си отдъхнат. Дори да стартират днес другите, ще са с 16 месеца след нас, а ние за 16 месеца ще произведем стотици милиони ваксини и ще спасим стотици милиони животи", заяви премиерът.

Заедно с Борисов на инспекцията в предприятието бяха шефът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов, заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков и депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова. "В следващите години ваксинацията ще е от съществено значение. И ако други днес започват да изграждат производствени мощности, ние сме на фаза монтирането на машини", похвали се Борисов.

Министър-председателят остана впечатлен, че в завода ще има склад за съхранение на продукцията, в който ще се поддържа температура от минус 186 градуса."Като казаха от Pfizer/BioNTech, че трябва да ги пазим, една седмица бяха в стрес моите хора", отбеляза Борисов.

Инвестиционният проект на компанията в Разград е за общо 400 млн. лева, от които близо 120 млн. лева за производствените инсталации за ваксини. В резултат на проекта ще бъдат разкрити 350 нови работни места. Проектът включва разширение на инсталация за производство на междинни продукти, инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти и фотоволтаична централа в Разград. Предвижда се разширяване на съществуващото предприятие посредством изграждане на новия завод и фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди. Подписаха договор за най-големия до момента в България проект по плана "Юнкер"

"Биoвeт" e дъщерно дружество на фармацевтичната компания "Xювeфapмa", ĸoятo e coбcтвeнocт нa бpaтятa Гeopги и Kиpил Дoмycчиeви. Koмпaниятa има пpoизвoдcтвa и в Бoтeвгpaд, ĸaĸтo и в Ceвepнa Maĸeдoния.

Πpeз ceптeмвpи 2019 г. "Биoвeт" oтĸpи нoв зaвoд в Πeщepa, ĸaтo инвecтициятa в нeгo бeшe нa cтoйнocт 300 млн. лв. Toвa бe нaй-гoлeмият пpoeĸт в Бългapия, финaнcиpaн пo плaнa "Юнĸep" c 200 млн. лв. C тaзи инвecтиция ĸoмпaниятa yвeличи пpoизвoдcтвeния cи ĸaпaцитeт c 50%. Правителството подкрепи проект на Домусчиеви за завод за лекарства

В рамките на посещението си в Разград премиерът Борисов акцентира също върху сериозната подкрепа, която правителството е оказало за развитието на общината. Миналия месец кабинетът отпусна близо 2 милиона лева за ремонт на уличната инфраструктура в града, както и 1,2 млн. лв. за продължаване на строително-монтажните работи по консервация, реставрация и адаптация на джамията "Макбул Ибрахим паша". Преди седмица кабинетът осигури и над 80 000 лева за почистване коритото на река Бели Лом.