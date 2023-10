Кой е по-богат: Виктория или Дейвид Бекъм?

Кой е по-богат, Дейвид Бекъм или съпругата му Виктория? Дейвид Бекъм е име, синоним на футболни постижения, спечелил си статут на легенда както на терена, така и извън него.

48-годишната английска суперзвезда извървя дълъг път от началото на своята кариера в Северен Лондон, като сега има обявено лично нетно състояние от над 450 млн. долара, като продължава да оставя ярка следа в света на спорта и бизнеса. И докато бляскавата му футболна кариера може да е приключила през 2013 г., пътуването му към финансовия успех едва започва, пише Marca.

Източник: Getty Images

Пътуването на Дейвид Бекъм към славата започва с големи отбори като „Манчестър Юнайтед“ и „Реал Мадрид“, където демонстрира своя забележителен талант. Той беше и капитан на английския национален отбор в повече от половината от мачовете си за Трите лъва на три различни световни първенства.

Кулминацията на кариерата на Бекъм беше в периоди с LA Galaxy, „Милан“ и ПСЖ, преди да се оттегли от професионалния футбол.

По времето, когато се отдръпна от терена, Бекъм спечели умопомрачителните 800 млн. долара, което го направи един от най-добре платените спортисти на своето време.

По-голямата част от доходите му идват от заплатите му в клуба и доходоносни реклами с известни марки като Armani, Gillette, PepsiCo и Adidas по време на неговите игрови дни.

Източник: Getty Images

Предприемаческият дух на Дейвид Бекъм не намаля след пенсионирането му. Той преминава безпроблемно в света на бизнеса, създавайки DB Ventures през 2014 г.

Това начинание се превърна в център за дейностите на Бекъм след футболната кариера, включително реклами с марки като Adidas, Tudor Watches и неговата собствена марка уиски Haig Club.

През март 2022 г. Бекъм направи сериозен ход, като продаде 55% от DB Ventures на Authentic Brands Group, сделка, която се очаква да му донесе над 230 млн. долара.

Участието на Бекъм в света на футбола се простира и отвъд играта.

През 2014 г. той използва опцията си за договор с Galaxy/MLS от 2007 г., за да започне франчайз от Major League Soccer (MLS), Inter Miami.

Отборът се присъедини към MLS през 2020 г. и оттогава отбеляза експоненциален растеж с пристигането на Лионел Меси по-рано тази година, което значително повиши стойността му до приблизително 1,3 до 1,5 млрд, долара до 2024 г.

ОЩЕ: Сложната сделка: Как "Интер Маями" успя да привлече Меси?

I couldn’t be more proud of you and “us” I love you so much #DavidBeckham!! I can’t wait for you all to see #BECKHAM, streaming on @netflix from today! VB white tux coming soon! Kisses xx pic.twitter.com/sI5iWvemUS