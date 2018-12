Бил Гейтс сподели кои са 5-те му любими книги за 2018 г. (Видео)

Основателят на Microsoft и един от най-богатите хора в света Бил Гейтс обожава да чете. Прочита поне по 50 книги на година и по традиция през декември публикува в блога си петте, които са го впечатлили най-много. 2018 г. не е изключение. Ето кои са любимите четива на Гейтс за последните дванадесет месеца.

Тара Уестовър - "Educated"

Авторката описва детството си като най-малкото от седем деца в мормонско семейство в щата Айдахо. Бащата вярва, че трябва да изолира децата си от обществото, включително от здравната и образователна системи, затова Тара стъпва в класна стая за първи път чак на 17 години. Биографията ѝ се превръща в бестселър.

Пол Шаре - "Army of None"

Шаре е експерт по сигурността от Пентагона и бивш рейнджър от американската армия. Разказва какво би станало, ако се даде автономност на оръжията, както се прави при автомобилите например, и какво би се случило, ако изкуственият интелект започне да се използва при войни.

Джон Керироу - "Bad Blood"

Репортер, който разследва скандала около компанията за иновативни кръвни изследвания Theranos, възхода и падението ѝ. Гейтс споделя, че книгата е толкова увлекателно написана, че не е могъл да я остави, докато не прочете цялата.

Ювал Ноа Харари - "21 Lessons for the 21st Century"

Историкът и писател Харари има няколко много популярни книги ("Сапиенс" например), на които Гейтс е почитател. Тази обаче не разказва за миналото, а за бъдещето.

Анди Пудикомб - "The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness"

Гейтс и съпругата му Мелинда обичат да медитират. "Както има упражнения за тялото, така това е упражнение за ума", казва той. Авторът е бивш будистки монах, които дава ценни съвети по темата.

Редактор: Деница Райкова