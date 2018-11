Песента "Тиха нощ, свята нощ" навърши 200 години (ВИДЕО)

Една от най-популярните и обичани в света коледни песни - "Тиха нощ, свята нощ" навърши 200 години.

Текстът е написан от Йозеф Мор, а автор на музиката е Франц Грубер. За първи път песента е изпълнена през декември 1818 г. в австрийското градче Оберндорф. Днес тя е част от австрийското културно наследство, но се изпълнява и на десетки езици по цял свят.

За да почетат годишнината ѝ, австрийски и американски хористи я изпълниха лутеранската църква "Тринити" в Ню Йорк. Именно там тя е била изпята за първи път в САЩ през 1839 г., предава AP.

Did you know: Beloved Christmas carol Silent Night turns 200 years old this holiday season 🎄 pic.twitter.com/BPPUT0LM1y