Ето кой е новият председател на КЗП

Ето кой е новият председател на КЗП
Снимка: КЗП

С решение на Министерския съвет, досегашният член на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев бе определен за временно изпълняващ длъжността председател, съобщиха от регулатора. Досегашната председателка на КЗП Мария Филипова в сряда бе избрана за заместник-омбудсман със 128 гласа "за", 56 "против" и 6 "въздържал се", като по този начин тя влезе в списъка с потенциални служебни премиери при евентуални предсрочни избори.

Кой е Александър Колячев?

Александър Колячев има магистърска степен от “Barcelona School of Economics” в специализираните икономически анализи в областта на конкуренцията и регулираните пазарни сектори. Също така е магистър и по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и бакалавър със специалност “Маркетинг” от УНСС.

Още: Търговските вериги скочиха срещу указания от КЗП за еврото

Икономист с повече от 13 години опит в пазарните проучвания, с пряко участие в ръководството на значими за икономическото развитие на страната структури, сред които Комисия за защита на потребителите и Национална електрическа компания.

Има теоретична и практическа подготовка в пазарното поведение на субектите, цените и ценообразуването, секторните анализи и защита на икономическите интереси на потребителите. Заемал е експертни длъжности в министерството на регионалното развитие и благоустройството и КЗК. Член е на КЗП от май 2024г.

 

От КЗП съобщиха още, че вече е в ход информационната кампания по места на Комисията по повод въвеждането на еврото в Република България.

Още: КЗП поиска банките да преразгледат договорите си

 

Още от Икономика

tbi bank изкупува предсрочно облигации и планира нова емисия

tbi bank изкупува предсрочно облигации и планира нова емисия

Американски компании ще пострадат от митата на Тръмп

Американски компании ще пострадат от митата на Тръмп

Търговските вериги скочиха срещу указания от КЗП за еврото

Търговските вериги скочиха срещу указания от КЗП за еврото

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.6738
  • GBP
    1
    2.26186
  • JPY
    100
    1.13132
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата