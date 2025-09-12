Ето кой е новият председател на КЗП

С решение на Министерския съвет, досегашният член на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев бе определен за временно изпълняващ длъжността председател, съобщиха от регулатора. Досегашната председателка на КЗП Мария Филипова в сряда бе избрана за заместник-омбудсман със 128 гласа "за", 56 "против" и 6 "въздържал се", като по този начин тя влезе в списъка с потенциални служебни премиери при евентуални предсрочни избори.

Кой е Александър Колячев?

Александър Колячев има магистърска степен от “Barcelona School of Economics” в специализираните икономически анализи в областта на конкуренцията и регулираните пазарни сектори. Също така е магистър и по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и бакалавър със специалност “Маркетинг” от УНСС.

Икономист с повече от 13 години опит в пазарните проучвания, с пряко участие в ръководството на значими за икономическото развитие на страната структури, сред които Комисия за защита на потребителите и Национална електрическа компания.

Има теоретична и практическа подготовка в пазарното поведение на субектите, цените и ценообразуването, секторните анализи и защита на икономическите интереси на потребителите. Заемал е експертни длъжности в министерството на регионалното развитие и благоустройството и КЗК. Член е на КЗП от май 2024г.

От КЗП съобщиха още, че вече е в ход информационната кампания по места на Комисията по повод въвеждането на еврото в Република България.

