Френският концерн за гуми Michelin обяви, че планира до края на годината да прехвърли дейността си в Русия на местно ръководство. Те ще управляват напълно самостоятелна компания, посочиха от известния френски производител. Санкциите върнаха Русия в социализма - липсват основни стоки

Michelin е поредната чуждестранна фирма, която напуска страната след инвазията на Москва в Украйна. Преди нея стотици западни компании – от мебелния магазин Ikea до веригата за бързо хранене McDonald's, спортната верига Nike и безалкохолния гигант Coca Cola напуснаха Русия след началото на войната в края на февруари и налагането на санкции на Москва от Запада.

