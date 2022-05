Вторият най-голям производител на петрол в Русия - "Лукойл" ще купи руския бизнес на Royal Dutch Shell, която се изтегля от страната. Сделката може да се осъществи, след като Федералната антимонополна служба на Русия е одобрила заявлението на руската компания за закупуване на 99,99% от Shell Neft. "Лукойл придобива 100% от Shell Neft. За да се спази руското законодателство, след приключването на сделката 0,01% ще бъдат собственост на дъщерно дружество на компанията", обясниха от компанията.

Придобиването включва 411 бензиностанции, разположени главно в централните и северозападните региони на Русия, както и завода за производство на смазочни материали "Торжок", се казва в изявление на Shell. Shell напуска Русия, затваря 500 бензиностанции

Преминаването на бизнеса на Shell в руски ръце ще помогне да бъдат запазени 350 работни места в страната, но стойността на сделката се пази в строга тайна. "Съгласно тази сделка повече от 350 души, които в момента работят в Shell Neft, ще се прехвърлят на новия собственик на този бизнес", посочва Хуиберт Вигевено, един от висшите ръководители в британската компания.

Shell has agreed to sell retail and lubricants businesses in Russia to Lukoil.



The agreement follows the announcement in early March of our intention to withdraw from all Russian hydrocarbons in a phased manner. More: https://t.co/yJjtyP1Chy