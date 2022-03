Shell помага на Украйна, купувайки руски петрол?

Петролният гигант Royal Dutch Shell ще продължи да купува руски нефт, но ще дарява печалбите за хуманитарна помощ за Украйна. Компанията купи в петък известно количество руски суров петрол с рекордно голяма отстъпка в първата подобна сделка, откакто Русия нахлу в Украйна миналата седмица.

Покупката, която не нарушава западните санкции срещу Москва, беше остро критикувана от украинския външен министър Дмитро Кулеба. "Казаха ми, че Shell дискретно е купила малко руски петрол вчера. Един въпрос към Shell: руският петрол не мирише ли (на) украинска кръв за вас?", написа Кулеба в Twitter.

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.