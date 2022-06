Някои от най-богатите страни в света забраняват вноса на руско злато, като следваща санкция върху Русия и руската икономика.

Президентът на САЩ Джо Байдън обяви в неделя, че САЩ ще забранят руското злато, вторият най-ценен износ на страната след енергийните източници. Износът на злато е донесъл на руската икономика 12,6 млрд. британски лири, или 15,5 млрд. долара през 2021 г., според британското правителство. Русия притежава хиляди тонове злато. Но не може да ги продаде

Байдън и други лидери от Г-7 имат среща на върха в Германия, за да обсъдят нови начини за налагане на санкции за Москва заради войната в Украйна, като същевременно се опитват да ограничат последствията върху пострадалата световна икономика. "САЩ наложиха безпрецедентни разходи на Путин и по този начин да го лишат от нужните му приходи, за да финансира войната в Украйна", написа Байдън в Twitter в неделя и добави, че заедно с Г-7 ще забрани вноса на руско злато, основен износ, носещ десетки милиарди долари за Русия.

Together, the G7 is demonstrating the strong global leadership it will take to maximize the costs to Putin and his enablers and address the impact of his war on the global economy. pic.twitter.com/N30bBeXyKL