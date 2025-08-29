Очакват ли търговците ново повишение на цените?

По отношение на продажните цени 87,3 на сто от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца. Това става ясно от проучване на Националния статистически институт (НСИ)за бизнес климата в България. През август 2025 г. общият му показател остава приблизително на нивото си от предходния месец (от 20,6 на сто на 20,2 на сто). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно е регистрирано понижение.

Търговия на дребно

Показателят "бизнес климатът в търговията на дребно" се понижава през август 2025 г. с 1,4 пункта (от 25 на сто на 23,6 на сто) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" през август 2025 г. нараства с 0,9 пункта (от 17,4 на сто на 18,3 на сто) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Строителство

През август бизнес климатът в строителството намалява с 3 пункта (от 27,9 на сто на 24,9 на сто), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Услуги

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 0,8 пункта (от 15,1 на сто на 15,9 на сто) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни.