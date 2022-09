Под секрет: Русия очаква дълга и дълбока рецесия заради войната

Русия може да се окаже изправена пред по-дълга и по-дълбока рецесия като последствие от западните санкции, засегнали сектори, на които страната разчита от години за развитие на икономиката си. Това става ясно от вътрешен доклад, предназначен за правителството в Москва и цитиран от Bloomberg. Какви са щетите за Русия от западните санкции?

Документът, резултат на месеци на оценки от експерти и представители на властите, се стреми да даде реална оценка за ефектите от световната изолация върху руската икономика. Той разкрива далеч по-неприятна картина от тази, която Москва представя в публичните си данни. Bloomberg е видял копие от доклада, изготвен за представяне на среща на високопоставени представители на властта на 30 август. Хора, запознати с обсъжданията, също са потвърдили достоверността на документа.

