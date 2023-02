936

Световната банка обяви помощ в размер на 1,78 милиарда долара за подпомагане и възстановяване след опустошителните земетресения в Турция. След разрухата: Къде и как можем да дарим за пострадалите в Турция и Сирия?

Първоначално Анкара може да получи 780 млн. долара, за останалия 1 милиард долара от помощта ще се търси допълнително финансиране от фондове, което ще отнеме известно време.

Световната банка започна и бърза оценка на щетите за мащаба на бедствието и да определи приоритетните области за подкрепа за възстановяване. По първоначални изчисления щетите ще бъдат най-малко 2 милиарда долара.

"От името на групата на Световната банка изказваме най-дълбоките си съболезнования на хората от Турция и Сирия за голямата загуба, която претърпяхте заради опустошителните земетресения. Оказваме незабавна помощ и подготвяме бърза оценка на спешните и масови нужди. Това ще определи приоритетните области за възстановяване, докато подготвяме операции в подкрепа на тези нужди", заяви президентът на Световната банка Дейвид Малпас.

Компании от цял свят също започнаха да предоставят помощ на жертвите на разрушителното земетресение в Турция и Сирия, като даряват пари, храна, лекарства и услуги.

Amazon е подготвил дарения от артикули като бебешка храна, одеяла, палатки и лекарства, като първите пратки тръгнаха от склада на компанията в Истанбул, съобщава CNN.

Deutsche Telekom съобщи във вторник, че е направил всички обаждания и текстови съобщения от Германия до Турция и Сирия безплатни до 15 февруари. Германия е дом на най-голямата турска диаспора в света. Страната също е домакин на третото по големина бежанско население в света, половината от които са от Сирия, според Агенцията на ООН за бежанците. Освен това Deutsche Telekom дарява 1 млн. евро на 23 хуманитарни групи.

Apple и Google също обещаха да се включат в инициативите.

Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Google и компанията майка Alphabet, туитна в понеделник: "Активирахме SOS сигналите, за да предоставим подходяща спешна информация на засегнатите."

Thinking of everyone in Türkiye and Syria who are experiencing devastating loss after the earthquakes. We've activated SOS alerts to provide relevant emergency information to those impacted, and @Googleorg and Googlers will be supporting relief and recovery efforts. — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023

Изпълнителният директор на Apple Тим Кук написа в Twitter: "Apple ще дари помощ и усилия за възстановяване".

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts. — Tim Cook (@tim_cook) February 6, 2023

Главният изпълнителен директор на млечните продукти Chobani, роден в Турция, дарява 1 млн. долара на фонд за подпомагане на земетресението, създаден от турските филантропски фондове.

Улукая написа в Twitter във вторник: "Нашите братя и сестри в #Турция и региона отчаяно се нуждаят от нашата помощ. Моля, дарете за @tphilanthropy за помощ при земетресение и усилия за възстановяване. Обещах 1 млн. долара и ще събера 1 млн. долара допълнителни дарения, за да помогна на засегнатите от това бедствие."

our brothers & sisters in #turkey and region desperately need our help. please donate to @tphilanthropy earthquake relief and recovery efforts. i have pledged $1M and will match up to $1M in additional donations to aid those affected by this disaster https://t.co/FEhOf6HUGB pic.twitter.com/bBcvHxYe43 — Hamdi Ulukaya (@hamdiulukaya) February 7, 2023

Tesco и Marks & Spencer помогнаха общо с 181 500 долара.

В понеделник Илон Мъск отговори на туит за интернет услугата Starlink на SpaceX, дали може да изпрати сателита над Турция: „Starlink все още не е одобрен от турското правителство. SpaceX може да го изпрати веднага след одобрение.“

Жертвите на земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер, което удари понеделник, до момента са над 20 000 души в Турция и Сирия, според официални данни.

В ход са неистови спасителни усилия за освобождаване на цивилни, хванати в капан под срутени сгради при мразовито време. Хуманитарните агенции са особено разтревожени за жертвите в Северозападна Сирия, където повече от 4 милиона души вече разчитаха на хуманитарна помощ.

