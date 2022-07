Държавите членки на Европейския съюз се споразумяха как да намалят потреблението си на газ с 15% и да намалят зависимостта си от руските доставки, докато се подготвя за трудна зима на несигурни доставки от Русия. "Това не беше мисията невъзможна! Министрите постигнаха политическо споразумение за намаляване на търсенето на газ преди предстоящата зима", написа в Twitter Чешката република, ротационен председател на ЕС. ЕК предлага страните от ЕС да намалят потреблението на газ с 15% до края на март

"В опит да повишат сигурността на енергийните доставки на ЕС, държавите членки се споразумяха доброволно да намалят търсенето на природен газ с 15% тази зима", съобщава Съветът на ЕС. Регламентът на Съвета предвижда и възможност за задействане на "Предупреждение на Съюза" за сигурността на доставките, където намаляването на консумацията на газ ще стане задължителна.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W