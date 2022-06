Европейският съюз и Израел подписват споразумение за доставка на природен газ. Това съобщиха от израелското министерство на енергетиката. Председателят на европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателят на Италия Марио Драги са се срещнали с израелски служители, с цел да изградят по-силни енергийни връзки и да намалят зависимостта си от руските изкопаеми горива. Какво ще се случи, ако Русия спре доставките на газ за Европа?

По думите на фон дер Лайен ЕС разучава два "големи" енергийни проекта с Израел. Единият е захранващ кабел, свързващ Израел с Кипър и Гърция, а другият – тръбопровод за природен газ и водород в Източното Средиземноморие. "Поведението на Кремъл засилва решимостта ни да се освободим от зависимостта си от руските изкопаеми горива", каза председателят на Европейската комисия в Южен Израел.

