Изненадващ обрат при цената на петрола

Цената на петрола изненадващо отбеляза лек спад в сутрешната търговия днес. Слабото търсене на суровината в САЩ и опасенията от свръхпредлагане неутрализираха ефектите от напрежението в Близкия изток и конфликта около Украйна, предаде Ройтерс. Вчера и двата основни сорта отбелязаха ценови ръст с над 1 долар след геополитическото напрежение, предизвикано от руските дронове в Европа и израелските атаки в Катар.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, отслабнаха с 14 цента или 0,21 на сто до 67,35 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поевтиня с 15 цента или 0,24 на сто и един барел се продава за 63,53 долара.

Израелската атака срещу лидери на палестинската групировка "Хамас" в Катар и навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша не представляваха непосредствен риск за доставките на петрол и вниманието на пазара се насочи към баланса между търсенето и предлагането, посочва Ройтерс.

Петролните запаси

На този фон запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 3,9 млн. барела през седмицата до 5 септември, съобщи снощи Управлението за енергийна информация. Анализаторите очакваха намаление с 1 млн. барела.

Запасите от бензин в САЩ също са нараснали с 1,5 милиона барела при прогнози за намаление с 200 000 барела.

Цените на петрола ще спаднат значително през идните месеци, тъй като нарастващото производство ще доведе до натрупване на запаси, прогнозира по-рано тази седмица Управлението за енергийна информация на САЩ.

"Въпреки по-ниските цени и запазването на достигнатите нива при търсенето на петрол, страните производителки, водени от ОПЕК+, увеличават добивите, което предполага, че до края на 2025 г. вероятно ще се образува дисбаланс, който ще доведе до свръхпредлагане на пазара и ще понижи цените на суровия петрол още повече", посочват от консултантската компания Eurasia Group.