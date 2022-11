Най-големият плаващ вятърен парк в света произведе първата си енергия

Най-голямата плаваща вятърна централа в света произведе първата си енергия през уикенда, като още турбини ще бъдат пуснати в действие преди края на годината.

Норвежкият енергиен гигант Equinor – известен най-вече с дейността си в петролната и газовата индустрия – съобщи, че вятърните турбини на плаващата централа Hywind Tampen са започнали да произвеждат енергия в неделя.

Възобновяемата енергия ще се използва за разработването и експлоатацията на две петролни и газови находища в Северно море - Snorre и Gullfaks. Първата енергия от вятърния парк вече е използвана в нефтеното и газово находище Gullfaks.

"Горд съм, че вече започнахме производство в Hywind Tampen, първият в Норвегия и най-големият плаващ вятърен парк в света. Това е уникален проект, първият вятърен парк в света, захранващ инсталации за производство на нефт и газ.", казва Geir Tungesvik, изпълнителен вицепрезидент на Equinor за проекти, сондиране и доставки.

Hywind Tampen се намира на около 140 километра от бреговете на Норвегия, на дълбочини от 260 до 300 метра. Седем от турбините на вятърния парк трябва да бъдат заработят през 2022 г., а останалите четири ще бъдат поставени и пуснати през 2023 г. Когато бъде завършена, централата ще има капацитет от 88 MW, пише CNBC.

Когато Hywind Tampen заработи на пълни обороти, Equinor ще управлява почти половината (47%) от световния плаващ вятърен капацитет. Другите компании, участващи в проекта, са Vår Energi, INPEX Idemitsu, Petoro, Wintershall Dea и OMV. Общата инвестиция в проекта е 5 милиарда норвежки крони (483,3 млн. евро).

Очаква се Hywind Tampen да задоволи около 1/3 от нуждите от електроенергия на общо петте платформи на находищата Gullfaks и Snorre. "Това ще намали въглеродните емисии от находищата с около 200 000 тона годишно", твърдят от Equinor.

Hywind Tampen is producing! The first turbine in the world’s largest floating wind farm started producing electricity in the Norwegian North Sea on 13 November⚡

When completed, Tampen will provide power to the Gullfaks & Snorre fields & reduce CO2 emissions by 200,000 tonnes/yr.