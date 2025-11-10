Обрат с цената на петрола заради САЩ

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия, подкрепена от оптимизма, че спирането на дейността на правителството и властите в САЩ скоро ще приключи. Късно снощи Сенатът предприе стъпки към гласуване за възобновяване на дейността на федералните институции. Очакванията са възобновяването на дейността да стимулира търсенето в най-големия потребител на петрол в света, което компенсира опасенията от нарастващо предлагане на глобалните пазари, предава Ройтерс.

Цените

Фючърсите на суровия петрол Брент, който е референтен за европейските пазари, поскъпнаха с 54 цента, или 0,85 на сто, до 64,17 долара за барел тази сутрин.

Американският лек суров петрол се търгува на ниво от 60,33 долара за барел, което представлява ръст с 58 цента, или 0,97 на сто.

Краят на историческото спиране на работата на американското правителство, което навлезе в своя 40-и ден, изглежда все по-близо.

"Предстоящото възобновяване на работата е добре дошъл тласък, който ще възстанови заплатите на 800 хиляди федерални служители и ще рестартира жизненоважни програми, стимулирайки потребителското доверие, активността и разходите", коментира пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

"Това също трябва да подобри апетита към риск на пазарите и може да доведе до възстановяване на цените на американския суров петрол към 62 долара за барел", добави той.

Миналата седмица и двата сорта поевтиняха с около две на сто, отбелязвайки второ поредно седмично понижение заради притеснения от излишък в предлагането. Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) се договориха да увеличат леко производството през декември, но замразиха по-нататъшните увеличения за първото тримесечие на следващата година, опасявайки се от пренасищане на пазара.

Запасите от суров петрол в САЩ също нарастват, докато обемът на петрола, съхраняван на борда на кораби в азиатски води, се е удвоил през последните седмици. Затягането на западните санкции ограничи вноса в Китай и Индия, а недостигът на квоти за внос ограничи търсенето от независимите китайски рафинерии.

Индийските компании се насочиха към доставчици от Близкия изток и Америка, за да компенсират отпадането на руския петрол.

Затруднения за "Лукойл"

Междувременно руският производител "Лукойл" е изправен пред нови затруднения, тъй като наближава крайният срок, определен от САЩ - 21 ноември, до който компаниите трябва да прекратят деловите си отношения с руската петролна група. Очакваната продажба на чуждестранните активи на "Лукойл" на швейцарския търговец Gunvor се провали, след като Министерството на финансите на САЩ определи компанията като "марионетка на Русия".

Решението на американския президент Доналд Тръмп да предостави на Унгария едногодишно изключение от санкциите върху вноса на руски петрол обаче, допълнително засили опасенията от световно пренасищане на пазара, коментира Сикамор.