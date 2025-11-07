Нова посока за цената на петрола заради "Лукойл"

Цената на петрола се повиши в петък след три поредни дни на понижение, предаде Ройтерс. В четвъртък късно вечерта швейцарският търговец на суровини Gunvor обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл“, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка“ на Русия и сигнализира, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, които са бенчмарк за Европа, се увеличиха с 44 цента, или с 0,69 на сто, до 63,82 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поскъпва с 43 цента, или с 0,72 на сто, до 59,86 долара за барел.

"Оттеглянето на Gunvor от сделката за активите на "Лукойл“ подсказва, че САЩ поддържат кампанията си за максимален натиск срещу Русия и вероятно ще прилагат стриктно санкциите срещу "Роснефт“ и "Лукойл“, заяви Вандана Хари, основателка на аналитичната компания Vanda Insights. "Подкрепата за цените остава крехка... вероятно нагласите за свръхпредлагане отново ще се превърнат в основен фактор за пазарните настроения“, допълни тя.

Също така санкциите на САЩ и Европа срещу Русия и Иран продължават да нарушават доставките към основните вносители на петрол - Китай и Индия, което оказва известна подкрепа на световните пазари.

Спад в седмичната цена

И двата сорта обаче, се очаква да отчетат спад в цените си от около 2 на сто за седмицата, след като големите производители повишиха добива си.

Според анализатора от IG Markets Тони Сикамор понижението на цените през седмицата е резултат от неочакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ с 5,2 милиона барела, което поднови опасенията от излишък на предлагането. "Тези опасения се усилиха от тенденциите към избягване на риска, които подкрепят долара, и продължаващото спиране на дейността на американското правителство, което замъглява икономическата активност“, посочи той.

Данни на Агенцията за енергийна информация на САЩ показаха, че запасите от суров петрол са нараснали повече от очакваното поради по-висок внос и по-ниска рафинираща активност, докато запасите от бензин и дестилати са намалели.

Цените останаха под натиск и заради опасенията, че продължилото най-дълго в историята спиране на дейността на правителствените агенции може да се отрази неблагоприятно върху икономиката на САЩ. Администрацията на президента Доналд Тръмп нареди намаляване на полетите на основните летища заради недостиг на авиационни диспечери, а частни доклади показаха забавяне на пазара на труда през октомври.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и съюзниците ѝ, известни като ОПЕК+, решиха в неделя да увеличат леко производството си през декември, но отложиха по-нататъшни увеличения за първото тримесечие на следващата година, за да избегнат пренасищане на пазара. След решението Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, понижи цените на суровината за азиатските купувачи през декември в отговор на добре снабдения пазар.