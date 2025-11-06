Неочакван обрат с цената на петрола

Цената на петрола се повиши в азиатската сутрешна търговия днес, след като притесненията за свръхпредлагане на световните пазари отслабнаха, предаде Ройтерс. Вчера котировките достигнаха двуседмично дъно заради сигнали за намаляващо търсене. Преди това, още през октомври цените на суровия петрол се понижиха за трети пореден месец заради увеличеното производство на страните от ОПЕК+ и растящия добив на държави извън алианса.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 17 цента или 0,27 на сто до 63,69 долара за барел.

Котировките на американски лек суров петрол отчетоха повишение с 18 цента или 0,3 на сто до 59,78 долара за барел.

Според анализатори на Haitong Securities санкциите на САЩ и Великобритания срещу водещи руски петролни компании са довели до промяна в пазарните нагласи в края на октомври, а решението на ОПЕК+ да замрази нови увеличения на добива през първото тримесечие на 2025 г. също е намалило опасенията за пренасищане на пазара.

Въпреки това търсенето остава слабо. По данни на J.P. Morgan глобалното потребление на петрол се е увеличило с 850 000 барела дневно от началото на годината до 4 ноември, под първоначалните прогнози за ръст от 900 000 барела дневно.

На този фон Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, понижи цените за азиатските си клиенти за декември в отговор на добре снабдения пазар.

