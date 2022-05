След разговор Вучич-Путин: Сърбия си уреди евтин руски газ за още 3 години

Сърбия договори с Русия дългосрочни доставки на природен газ на цени в пъти по-ниски, отколкото за страните от ЕС. Новият договор ще е тригодишен, обяви президентът Александър Вучич след телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин. Русия удължи с 6 месеца преференциалната цена на газа за Сърбия

Президентите на Русия и Сърбия са договорили продължаване на доставките на природен газ след 31 май, когато изтича 10-годишният договор на Белград с "Газпром". "Това, което говорихме с президента Путин, е много добро за гражданите на Сърбия – ще подпишем договор за три години. Не за един месец, както предвиждаха някои, а за 3 години, което мисля, че отговаря напълно на нашия интерес", заяви Вучич, цитиран от Reuters.

Сърбия се е споразумяла с Путин цената на природния газ да бъде обвързана с цената на петрола. "Цената ще бъде определяна сто процента по формулата за петрола, което означава между 310 и 408 долара за 1000 куб. метра газ. Това е цената за 2,2 млрд. кубически метра газ – най-добрата цена в Европа", е заявил Вучич след разговора с Путин, съобщава в информация по темата агенция ТАСС.

Serbian President #Vucic said on Sunday he had agreed a new three-year gas supply contract in a phone call with Russian President #Putin.

"I can not speak about the price now, all details will be agreed with #Gazprom" https://t.co/EjzZgU3E43#Ukraine #Serbia #Russia #Balkans