На 18 март изтече вторият 120-дневен срок на действие на зърнената сделка, която позволява износа на селскостопанска продукция от три украински пристанища в Черно море. Във връзка с липсата на движение по осъществяването на Меморандума между Русия и ООН за нормализиране на износа на руска селскостопанска продукция Москва реши да съкрати срока на поредното удължаване до 60 дни, т.е. до 18 май. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в профила си в Телеграм. Русия удължи зърнената сделка

„С позицията на Русия бяха запознати официално Турция и Украйна като страни по „черноморската инициатива”, както и представителите на ООН, на което не са последвали възражения“, уточни Захарова.

Припомняме, че сделката веднъж беше удължена със 120 дни в средата на ноември 2022 г. Тогава също имаше неяснота дали Русия ще продължи да участва в нея след обстрела над руски военни кораби, разположени в окупирания полуостров Крим. Москва се съмняваше, че ударите са от кораби, участващи в инициативата, но после оттегли възраженията си и сделката продължи.

