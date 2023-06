Долар, евро или китайски юан? Какво е бъдещето на валутните резерви по света

550

Докато Китай агресивно се опитва да пропука господстващото положение на долара чрез своята национална валута юан, централни банки по света всъщност поглеждат към еврото като предпочитан резервен актив в краткосрочен план. Това сочи проучване на базираният в Лондон мозъчен тръст Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF).

Според проучването, нетно 14% от централните банки планират да увеличат наличностите си в евро през следващите две години, тъй като то е с най-високо ниво на търсене сред валутите.

Това бележи голяма промяна в сравнение с 2021 г. и 2022 г., когато нямаше нетно нарастване на търсенето на еврото.

"Изглежда, че повишаването на лихвените проценти в Европа прави активите с фиксиран доход там по-привлекателни", се казва в доклада на OMFIF, цитиран от businessinsider.com.

Същевременно нетнo 10% от централните банки очакват да увеличат притежаваните юани през следващите две години, а нетно 6% планират да увеличат резервите си в долари.

В дългосрочен план обаче перспективите изглеждат различни.

Водени от латиноамериканските и европейските централни банки, нетно 6% от централните банки планират да намалят доларовите си запаси през следващите 10 години.

OMFIF прогнозира, че делъта на валутните резерви в долари по света ще намалее от 58% до 54% през това десетилетие, като все пак доларът ще остане доминиращата резервна валута.

Също така през следващите 10 години нетно 9% от централните банки посочват планове за увеличаване на резервните активи в евро, което предполага, че валутата може да играе ключова роля в бъдещата диверсификация, отбелязват от OMFIF.

Идва ли краят на щатския долар като световна резервна валута?

А над 30% от централните банки на нетна база очакват да увеличат експозицията си към юана през този период, като според оценките на OMFIF делът на китайската валута в световните резерви ще нарасне от 3% на 6% до 2033 година.

"Близо 40% от централните банки планират да увеличат притежаваните от тях юани през следващите 10 години – има по-голямо търсене, отколкото за която и да е друга валута", се казва в доклада.

"Респондентите посочват диверсификацията и нарастващата роля на Китай в световната икономика като основен мотив за инвестиране в юани. Увеличаването на юана в резервите е вероятно, но то ще бъде постепенно."

