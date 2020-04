Приеха в болница британския премиер Борис Джонсън

Британският премиер Борис Джонсън, който е болен от коронавирус, е приет в болница. 55-годишният Джонсън страда от Covid-19 от 10 дни, симптомите на болестта не отслабват, включително високата температура, предаде Bloomberg.

Според правителствената пресслужба хоспитализирането му е израз на предпазливост. Джонсън остава начело на правителството и поддържа контакт с министрите и останалите високопоставени служители.

Британският премиер е най-високопоставеният лидер, заразен с вируса. Той е в изолация от края на миналия месец в резиденцията си, откъдето се обърна към британците с видеообръщение.

Колко струва лечението на коронавирус в САЩ, четете тук.

На фона на тези събития министърът на здравеопазването Мат Ханкок (който също е болен от Covid-19) предупреди, че правителството обмисля да засили извънредните мерки, тъй като някои хора не спазват забраните, наложени с цел да се ограничи разпространението на вируса.

"Премиерът благодари на служителите на Националната здравна служба за цялата им невероятна упорита работа и настоятелно призовава обществеността да продължи да следва съветите на правителството да стои вкъщи, да защитава Националната здравна служба и да спасява човешки животи", заяви говорител на Даунинг Стрийт.

Бременната приятелка на Джонсън, Кари Саймъндс, също показа симптоми на опасното заболяване, но заяви, че не е била тествана.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.