Войната в Украйна влоши кризата с лекарствата в Русия

Първо идват предупрежденията, в съобщения сред приятели и семейства и в социалните мрежи, да се запасят с жизненоважни лекарства в Русия, преди доставките да бъдат засегнати от осакатяващите западни санкции заради инвазията в Украйна. Шокиращ скок на цените в Русия

Някои лекарства наистина стават по-трудни за намиране в аптеките в Москва и други руски градове. "В момента го няма в нито една аптека в града", споделя жителка на Казан пред Associated Press в края на март за лекарство за разреждане на кръвта, от което баща ѝ се нуждае.

Експерти и здравни власти в Русия твърдят, че недостигът на лекарства е временен – поради паническо запасяване и логистични затруднения за доставчиците вследствие на санкциите – но някои хора остават притеснени, че висококачествените лекарства ще продължат да изчезват от руския пазар.

"Най-вероятно ще има недостиг. Колко катастрофално ще бъде, не знам", казва д-р Алексей Ерлих, началник на кардиологичното интензивно отделение в московската 29-а болница и професор в Медицинския университет "Пирогов" в Москва.

Новините, че руснаците не могат да намерят определени лекарства в аптеките, започват в началото на март, малко след като Москва започна война срещу Украйна, а мащабните санкции правят Русия все по-изолирана от останалия свят.

Организацията "Пациентски монитор", защитаваща правата на пациентите в руския регион Дагестан на Каспийско море, започва да получава оплаквания през втората седмица на март.

Ръководителят на групата Зияутдин Увайсов казва пред AP, че лично е проверил в няколко държавни аптеки в региона за наличността на 10 от най-търсените лекарства и "те не са имали голям брой от тях". На въпроса кога ще получат въпросните медикаменти, аптеките отговарят, че "няма и не е ясно кога ще има". Въпреки уверенията на властите, че запасяването е причина за бързото изпразване на рафтовете, новините за недостиг продължават през целия март.

“Russian doctors complained about the shortage of more than 80 drugs, including insulin, as well as drugs for the stomach and thyroid gland. The Ministry of Health assured that the supply of medicines to Russia continues despite the sanctions” https://t.co/nXyVz3Ko7u