Драма в Турция: Дефицит на лекарства заради срива на лирата

Все повече турци изпитват затруднения да си купят лекарства, докато индустрията предупреждава, че запасите се свиват, след като "неустойчивият" срив на лирата повиши цените на вноса и наруши доставките, предава Reuters. Скоро турците ще спят с долари под възглавниците

Лидери в индустрията и аптеки заявиха, че секторът в размер на 48 млрд. лири (4 млрд. долара) се сблъсквал с големи загуби за някои продукти и предупредиха за проблеми през следващите месеци за лекарства, включително тези за деца, обикновени настинки, диабет и високо кръвно налягане. Цените в Турция вече стават жестоки

Все по-слаба, турската валута се срина с цели 25% от началото на миналата седмица заради ​​безразсъдното намаляване на лихвите, което причини недостиг на някои вносни продукти. Запасите от някои лекарства са намалели до хоризонт от една седмица, в сравнение с месец обикновено. Фармацевтичните компании са принудени да ограничат някои по-скъпи вносни лекарства заради колапса на валутата.

The Turkish lira has lost nearly 40% of its value against the dollar since the start of the year.



