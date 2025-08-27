Колко хора в България са в пенсионна възраст?

В края на 2024 г. лицата на 65 и повече години, които имат право да са пенсионери, са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Това се посочва в Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), публикуван за обществено обсъждане.

На всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна

Според данните на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%. Така продължава да се задълбочава една от най-значимите демографски тенденции в България – процесът на застаряване на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) цели да осигури възможности за пълноценно участие на хората от третата възраст в социално-икономическото развитие на страната, допълват от социалното министерство.

За постигането на тази цел се изпълняват конкретни мерки като: програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране; осигуряване на професионално обучение за тях; подобряване на условията на труд; насърчаване на ученето през целия живот и др.

Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и други.

