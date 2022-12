България и Румъния окончателно остават извън шенгенското пространство, стана известно от изказване на еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон. Министрите на вътрешните работи и правосъдието отхвърлиха приемането на България и Румъния с 25 гласа "за" и 2 гласа "против".

Хърватия обаче получи одобрение за присъединяване към Шенген от 1 януари 2023 г., съобщиха хърватски представители, цитирани от Reuters. Аутсайдери в Европа: ЕС гласува отделно Хърватия от България и Румъния за Шенген

"Последната стъпка е завършена! Решението на Съвета е прието – вече е официално потвърдено, че Хърватия се присъединява към Шенгенското пространство от 1 януари 2023 г.", обяви постоянното представителство на Хърватия в ЕС в туит. България с ответна реакция, ако не ни приемат в Шенген

Last step completed! Council decision adopted - It is now formally confirmed that #Croatia joins #Schengen area as of 1 January 2023. 🇭🇷🇪🇺 #JHA 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/X6rgKVKOFu