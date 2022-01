Гърция дава по 2000 евро на хиляди шофьори, блокирани в снежен капан

По 2000 евро компенсация ще получи всеки от автомобилите, които са били блокирани на магистралния околовръстен път на Атина. На пътя са били блокирани около 3000 превозни средства, в които е имало поне 3500 души.

Обилният снеговалеж спря движението по един от най-натоварените пътища в Гърция, а механизмът за реагиране в извънредни ситуации не сработи. Така хиляди шофьори, които плащат тол такса за използването на магистралата, попаднаха в снежен капан. Аварийни екипи часове наред са спасявали водачите, блокирани на околовръстното шосе на гръцката столица.

1800 cars and 3500 people have been released from Attiki Odos (outer beltways of the Athens-Piraeus metropolitan area)another 1200 vehicles are still trapped, according to official information about the rescue operations and the problems that remain from the bad weather "Elpida". pic.twitter.com/HJw2q2pY6y