Германското правителство разреши на китайската Cosco да купи сериозен дял в терминал в най-голямото пристанище в страната. Решението беше прокарано от канцлера Олаф Шолц, но предизвика сериозно напрежение в управляващата коалиция, предава Reuters.

С подкрепата на министрите на социалдемократите на Шолц, правителството одобри покупката на 24,9% дял от китайската компания в един от трите терминала на логистичната фирма HHLA в пристанището на Хамбург.

Китайската компания отправи оферта за придобиване на 35 на сто от терминала, но някои германски министерства изразиха опасения спрямо планираната сделка, тъй като става въпрос за критична инфраструктура, посочва DPA. Макар да е сериозен като размер, делът от близо 25% не дава на Cosco никакво право на глас при управлението или вземането на стратегически решения.

Болезненото изживяване от твърде голямата зависимост от руския газ промени отношението на много германски политици към стратегическите чуждестранни инвестиции.

Министерството на външните работи дори е изпратило специална нота до правителството, с което протестира срещу сделката, разказват пред Reuters два правителствени източника. Инвестицията "непропорционално разширява стратегическото влияние на Китай върху германската и европейската транспортна инфраструктура, както и зависимостта на Германия от Китай", се казва в документа, видян от Reuters. Без Китай Германия ще е по-бедна и с по-високи цени

Германското външно министерство изтъква "значителни рискове, които възникват, когато елементи от европейската транспортна инфраструктура са повлияни и контролирани от Китай - докато самият Китай не позволява на Германия да участва в китайски пристанища".

Good Morning from Germany where govt has agreed on a compromise that will allow China’s state-owned shipping conglomerate Cosco to buy a 24.9% stake in one of Hamburg’s port terminals. Chancellor Scholz and his ministers, many of whom were opposed to the deal, agreed on the deal. pic.twitter.com/z9b2HMAPvX