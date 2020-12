Банките отново ще отсрочват кредитите на граждани и фирми, които са пострадали от мерките срещу разпространението на Covid-19. До това се стигна след като заради новите ограничения в страните от ЕС Европейският банков орган (ЕБО) реши да активира правилата за мораториум върху плащанията по кредити.

🔴#EBA recognises exceptional circumstances of the second #COVID19 wave & re-activates its GLs on legislative & non-legislative #moratoria



✅banks' continued flow of lending to clients is of utmost importance

🗓️Revised GLs will apply until 31 March 2021https://t.co/FTq0jlOk68 pic.twitter.com/H3Mcdzxdes