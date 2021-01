Научиха роботи да танцуват (ВИДЕО)

358

Компанията Boston Dynamics представи най-грандиозното шоу с демонстрация на своите роботи, съобщи изданието vpk.name.

Те били програмирани да изпълнят класическия рокенрол хит Do You Love Me? на групата Contours. А за да бъде зрелището още по-ефектно, на танцовата площадка били изведени едновременно всичките три модела роботи на компанията.

Опитите с роботите на Boston Dynamics да танцуват започнали през 2018 г., когато четириногият Spot импровизирал танц под музиката на песента Uptown Funk. Инженерите избрали за демонстрация на последните си постижения в точността на движенията роботите именно танците, тъй като те могат да се усъвършенстват безкрайно. А съвместното синхронно изпълнение отлично демонстрира възможностите за координация на движенията.

Видеото също така може да се разглежда като резултат от еволюционното развитие на роботите от модел Atlas, който технически все още е прототип. През 2013 г. той направил първите си тромави стъпки, през 2015 г. започнал да се движи автономно без поддържащия го кабел, през 2018 г. пристъпил към усвояване на паркура (преодоляване на препятствия в градска среда със специални умения).

А ето, че сега роботът вече се научил да танцува. В следващия етап вероятно той ще получи работна професия или ще се занимава с екстремален спорт. Как например ще се изкачи на Еверест и ще прибере там оставения боклук след хората?

Същевременно от трите типа танцуващи роботи само четириногият Spot вече е пълноценен търговски продукт на компанията Boston Dynamics. Неговата цена възлиза на 75 000 долара, но по-важното е, че е достъпен за широк кръг потребители. Spot помага да пасе овце в Нова Зеландия, труди се на норвежка нефтена кула и участва в обгрижването на пациенти с COVID-19.

Превод: Ганчо КАМЕНАРСКИ