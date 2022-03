12-13 000 лева е средната заплата в първия български "еднорог"

"Разработваме финансовата система на бъдещето и правим революция в начина, по който компаниите управляват финансите си." Проблемът, който решават, е цялостното управление на бизнес разходите.

Компанията Payhawk, която е собственост на Борисов и съдружниците му Бойко Караджов и Константин Дженгозов, преди броени седмици стана една от най-бързо развиващите се финтех компании в Европа с оценка от 1 млрд. лева.

През ноември компанията обяви, че са привлекли 112 млн. долара в една от най-големите сделки в Централна и Източна Европа. Привлеченото финансиране е рекордно - второ по размер за региона. Само за няколко месеца стойността на компанията бе удвоена. Имат офиси в Лондон, Берлин, Барселона, но продуктовият и инженерният екип са базирани изцяло в България. Предстои да отворят офиси в Амстердам, Париж и Ню Йорк. От планираните над 200 работни места в Европа, повече от половината ще бъдат в София. Обслужват клинети в над 30 държави.

Всичко това ги прави изключително привлекателни за най-добрите служители в бранша. "Винаги сме имали стратегия. В началото сме имали елементарни заплати. Първите служители взимаха около 1000 лв. на месец. В момента средните ни заплати са доста високи, като това ни е стратегия в момента, тъй като нашата цел е да привлечем 1% от талантите в България. В момента средните ни заплати са между 12-13 000 лв.", казва пред bTV един от основателите и главен изпълнителен директор на първия български "еднорог" Христо Борисов.

One team. One first-class product. And one billion dollars valuation.🦄

We’ll continue scaling our team, serving our customers in Europe and growing into new markets around the globe. Learn how Payhawk can reinvent the way companies manage business spend→https://t.co/bspYdqeeS1 pic.twitter.com/KHjUQ22GIl