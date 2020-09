Google е първият гигант, който преминава изцяло на зелена енергия

Американската технологична компания Google планира до 2030 г. да използва само възобновяема енергия. Това съобщи пред Reuters изпълнителният директор на компанията Сундар Пичай.

"Към днешна дата Google е първата голяма компания, която елиминира цялото си въглеродно наследство, включително преди да стане въглеродно неутрална през 2007 г.", написа в Twitter Пичай. Компанията е "горда и от това, че до 2030 г. има за цел да оперира със свободна от въглерод енергия 24 часа на ден 7 дни седмично в своите центрове за данни и кампуси по целия свят", добави той.

