Twitter премахна отметките за безплатна проверка от акаунтите на потребители, които не плащат. По-рано компанията потвърди, че ще започне да премахва сините отметки от потребителите, които не плащат за абонаментната услуга на услугата за кратки съобщения - Twitter Blue.

В четвъртък отметките изчезнаха от акаунтите на тези, които не плащат. По-рано символът за проверка се даваше безплатно на известни личности и други публични фигури, изложени на повишен риск от подражание. Сега само плащащите абонаментни клиенти имат отметка в профилите си – но без реална проверка на самоличността им, предава Bloomberg.

Този ход вече предизвика объркване. Известните личности, държавните служители и други известни потребители, избрали да не плащат по 8 долара на месец за премиум версията Twitter Blue, загубиха познатото квадратче до имената си в приложението. Потребителите веднага споделиха скрийншоти на предишните си профили с отметка или предложиха други начини за проверка. Ключова услуга в Twitter, достъпна за всички, става платена

This is an authentic Twitter account representing the New York City Government This is the only account for @NYCGov run by New York City government.



You can verify our identity by confirming our handle at: https://t.co/ysWpAGtEvY