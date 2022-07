Европа е загубила около половината от капацитета си за топене на цинк и алуминий през изминалата година, а допълнителен скок в цените на електроенергията може да предизвика спиране на работата на много заводи през зимата, предупреждават най-големите производители на метали в региона, предаде Bloomberg.

Eurometaux, която представлява мини, топилни заводи и производители, в които работят 500 000 души в Европа, подчертава рисковете, които предстоят за индустрията, докато Европейският съюз призовава държавите-членки да намалят използването на газ, за ​​да избегнат драстична ескалация на енергийната криза през зимните месеци. Европа е заплашена да остане без газ в разгара на зимата

Планът на ЕС за намаляване на потреблението на газ с 15% ще включва опасно балансиране между запазване на енергийните доставки за битовите потребители и същевременно намаляване на риска от трайно увреждане на жизненоважна промишлена инфраструктура. Алуминиевата и цинковата промишленост не са големи преки потребители на газ, но огромните количества електроенергия, която консумират топилните заводи, ги поставят сред най-засегнатите кризата в Европа. ЕК иска държавите членки да намалят консумацията на газ с 15% до март

"Планът на ЕС за намаляване на търсенето на газ ясно показва, че политиците трябва да направят почти невъзможен избор за защита на своите граждани и индустрии тази зима", казва генералният директор на Eurometaux Ги Тиран в изявление по имейл. Германската индустрия се готви за бедствие заради руския газ

"Много повече съоръжения са изложени на риск от окончателно затваряне, ако страховете на ЕС за недостиг на газ през зимата и скокове на цените на електроенергията се реализират." Липсата на руски газ застрашава най-големия комплекс от химически заводи

Заводите за топене на алуминий бяха особено силно засегнати, тъй като това е един от най-енергоемките метали за производство. Ако алуминиевата индустрия с 65 милиона тона годишно беше държава, тя щеше да се класира като петият най-голям потребител на енергия в света и по-нататъшните съкращения на производството биха могли да намалят значително общото потребление на електроенергия в Европа.

Europe has lost about half of its zinc and aluminum smelting capacity within the past year, and a further surge in power prices could knock more plants offline over the winter https://t.co/OkJyvasM5i