Върховният съд в САЩ отсъди в четвъртък в полза на Jack Daniel’s в битка за търговска марка с компания за кучешки играчки, които продаваха играчка за гризане, подобна на известните бутилки уиски на компанията, предава NBC.

Съдиите гласуваха с 9 гласа „за“ и без нито един „против“ срещу VIP Products, която твърдеше, че продуктите ѝ – включително играчката Bad Spaniels, оформена като бутилка уиски – е пародия и затова трябва да бъде защитена като свобода на словото съгласно Първата поправка.

В своето решение съдът връща спора към по-долните инстанции за по-нататъшно производство.

Съдия Елена Кейгън, пишеща за съда, заяви, че предполагаемото нарушение от страна на VIP на търговската марка Jack Daniel‘s „попада в сърцето на закона за търговските марки и не получава специална защита от Първата поправка“.

На етикет на гърлото на играчката са изписани думите Old No. 2, напомнящи за етикета Old No. 7 на бутилките на Jack Daniel‘s. Основният етикет на играчката също силно прилича на този на бутилките на алкохолната компания.

Производителят на уиски контрира, че има вероятност от объркване, което означава, че продуктът нарушава закона за търговските марки.

9-ият окръжен апелативен съд на САЩ през 2020 г. се произнесе в полза на VIP Products, като заяви, че неговите играчки са защитени съгласно Първата поправка, което накара Jack Daniel‘s да потърси допълнително преразглеждане от Върховния съд.

Различни компании, включително Nike, Campbell Soup и American Apparel, подадоха бележки в подкрепа на Jack Daniel’s, като заявиха, че тълкуването на закона от апелативния съд застрашава защитата на търговските марки върху стойността им.

Защитниците на свободата на словото, включително Electronic Frontier Foundation, подадоха документи в подкрепа на VIP, позовавайки се на важността хората да могат да коментират и да се подиграват на известни марки.

България попадна под фокуса на САЩ заради онлайн пиратството