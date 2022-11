Изправени пред множество затруднения, като отслабващите потребителски разходи, по-високите лихвени проценти и влиянието на силния долар технологичните компании масово спират да наемат кадри, пише Bloomberg.

Вчера, 3 ноември Amazon.com обяви, че временно ще преустанво наемането на нови корпоративни служители. Причината – "несигурната" икономика и бума на привличането на кадри в последните години. Компанията за споделено пътуване Lyft планира да съкрати 13% от работниците си, около 683 души.

Особено внимателно се следят и съкращенията в Twitter, докато новият собственик Илон Мъск прави значителни промени в бизнеса на социалната мрежа и възнамерява да се раздели с почти половината ѝ служители. Големи компании започват да съкращават работниците си заради кризата

По-рано тази година редица други технологични компании предприеха сходни действия, за да успокоят разходите си, а много от най-големите корпорации в сектора спряха да наемат или съкратиха служители в част от отделите си. Дори Apple, която има доста по-добри показатели тази година, е внимателна с разходите.

Някои технологични гиганти обаче смятат, че сега е моментът за по-значителни стъпки. Challenger, Gray & Christmas обяви, че съкращенията на работни места за октомври са скочили с 48% на годишна база и ще има още. Microsoft съкращава близо 1000 служители след спад на приходите

Гигантът в онлайн търговията преустанови наемането на нови служители в корпоративните си звена. Това решиха главният изпълнителен директор Анди Джаси и неговият екип тази седмица. "Предвиждаме да запазим тази пауза през следващите няколко месеца и ще продължим да наблюдаваме как се движат икономиката и бизнесът, за да коригираме действията си, когато сметнем, че има смисъл", заяви Бет Галети, главен директор на Amazon, отговарящ за човешките ресурси.

Стартъпът за дигитално банкиране Chime Financial съкращава 160 души, или 12% от служителите си. По думите на говорител с този ход компанията ще се насочи към "устойчив успех".

Galaxy Digital Holdings, фирмата за финансови криптоуслуги, основана от милиардера Майкъл Новограц, планира да съкрати до 20% от служителите си. Според запознати източници този план все пак може да търпи промени, а окончателният дял да варира между 15 и 20%. Цената на акциите на Galaxy се срина със 70% тази година, на фона на общия срив на пазара на криптовалути.

Действията на Lyft за свиване на разходите включват мерки в основния бизнес със споделено пътуване. Компанията вече сподели, че ще постави на пауза наемането на кадри в САЩ поне до 2023 г. Сега фирмата е изправена пред по-големи предизвикателства. "Не сме защитени от неща като инфлацията и забавянето на икономиката. 2023 г. трябва да бъде период, в който да се справяме по-добре, без да се налага да променяме плановете си заради външни събития, а неприятната истина е, че сегашните действия ни подготвят за това", заявиха съоснователите Джон Цимер и Логан Грийн. Последиците от кризата: Компанията за споделено пътуване Lyft съкращава стотици служители

Компанията за разплащания Stripe, един от най-високо оценените стартъпи в света, съкращава над 1000 работни места, или 14% от служителите. Съоснователите Патрик и Джон Колисън са обяснили на служителите, че трябва да съкратят повече разходи, подготвяйки компанията за по-неблагоприятни времена.

Проблемите в Twitter са по-скоро свързани със скорошното придобиване на компанията (и съпътстващия дълг), отколкото с икономически опасения. Но Twitter е на прага на най-големите съкращения спрямо другите компании в сектора в момента. Според запознати източници Мъск, който купи Twitter за 44 млрд. долара през октомври, планира да освободи около 3700 души. По думите им новият собственик смята да информира засегнатите служители днес, 4 ноември. Мъск възнамерява да промени и досегашната политика на компанията за работа от всяко място, като задължи останалите служители да присъстват в офисите.

Междувременно Twitter временно затвори офисите си в петък, след като стана ясно, че служителите им ще бъдат информирани по имейл по-късно през деня дали остават на работа, информира Reuters.

В имейл до служителите компанията им обясни, че до 9 ч. местно време ще им съобщи дали остават на работа. "В опит да поставим Twitter на пътя на успеха трябва да преминем през труден процес по намаляване на работната ни сила по света в петък", гласи имейлът.

Служители не крият недоволството си от съкращенията, изразявайки ги в социалната мрежа с хаштага #OneTeam. Потребителят rachel bonn туитна: "Миналия четвъртък в офиса в Сан Франциско, наистина последният ден, в който Twitter беше Twitter. Бременна в осмия месец и с друго 9-месечно дете. Току-що беше спрян достъпът ми до лаптопа".

Last Thursday in the SF office, really the last day Twitter was Twitter. 8 months pregnant and have a 9 month old.

Just got cut off from laptop access #LoveWhereYouWorked 💙 https://t.co/rhwntoR98l pic.twitter.com/KE8gUwABlU